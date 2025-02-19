Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi Ağır Araç Trafiğine Kapandı

Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:05
Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi Ağır Araç Trafiğine Kapandı

Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi Ağır Araç Trafiğine Kapandı

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde yoğun kar yağışı sürerken, karayolları ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı.

Domaniç ilçesindeki bu geçitte, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların sürücülerine de gerekli uyarılar yapıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı...

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı...

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

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