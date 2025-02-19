Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi Ağır Araç Trafiğine Kapandı

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde yoğun kar yağışı sürerken, karayolları ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı.

Domaniç ilçesindeki bu geçitte, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların sürücülerine de gerekli uyarılar yapıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.