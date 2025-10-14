Domaniç Dağları sonbaharda renk şöleni

Kütahya-Bursa sınırında doğa tutkunlarına görsel ziyafet

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar arasında yer alan Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. İç Ege’de konumlanan ve yüzde 53’ü ormanlarla kaplı Kütahya’nın doğal zenginlikleri içinde Domaniç, mevsimin renkleriyle dikkat çekiyor.

Domaniç ilçesinde sonbahar boyunca bazı ağaçların yaprakları sararırken, bölgenin farklı kesimlerinde yeşilden sarıya uzanan orman dokusu ortaya çıktı. Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu gibi alanların da yer aldığı 1500 rakımlı Domaniç Dağları, özellikle fotoğraf ve doğa tutkunlarını kendine çekiyor.

Kayın, meşe ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu bölgede yaşanan renk değişimi, dron ile görüntülendi ve sonbaharın görsel etkisini gözler önüne serdi. Ziyaretçiler, doğanın bu yılki dönüşümünü izlemek için bölgeyi tercih ediyor.

