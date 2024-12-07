Dominik Cumhuriyeti'nde 9,5 Ton Uyuşturucu Operasyonu

Karayipler'in güzel ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda 9,5 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ulusal Uyuşturucu Kontrol Müdürlüğü (DNCD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ana limanı Caucedo Multimodal Limanı'nda düzenlenen operasyonda, iki konteyner içerisinde 320 çuval uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarının, son yıllarda kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirlenirken, bu sevkiyatın Guatemala'dan yapıldığı ve Belçika'ya gönderilmesinin planlandığı bildirildi. Operasyonla ilgili detaylarda, uyuşturucunun bulunduğu konteynerlerden birinin muz yüklü olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Dominik hükümeti, topraklarını yasa dışı faaliyetler için kullanan suç örgütleriyle kararlı bir mücadele yürüttüğünü duyurdu. Yetkililer, yıl başından bu yana uluslararası işbirliği ile yapılan operasyonların büyük başarılar elde ettiğini ve toplamda 65,7 ton uyuşturucuya el konulduğunu açıkladı.