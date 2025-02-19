Dominik Cumhuriyeti'nde Mahkumlar İnsanlık Dışı Koşullarda Tutuluyor

Mahkumiyet Olmadan Cezaevinde Tutulma İddiaları

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, haklarında mahkumiyet kararı bulunmayan binlerce kişinin aşırı kalabalık cezaevlerinde "insanlık dışı koşullarda" tutulduğu iddia ediliyor. Ülke genelinde baroya bağlı olarak ücretsiz avukatlık hizmeti sunan Dominik Cumhuriyeti Ulusal Halk Savunma Ofisi (NPDO), yaklaşık 26 bin mahkumdan %60'ının "önleyici gözaltı" tedbiri kapsamında bulunduğunu belirtiyor.

Cezaevi Koşulları ve Sağlık Sorunları

NPDO verilerine göre, cezaevlerinden La Victoria National'ın kapasitesi 2 bin 100 olmasına karşın burada 7 binden fazla kişinin tutulduğu aktarılıyor. NPDO Direktörü Rodolfo Valentin Santos, bazı mahkumların herhangi bir suçtan hüküm giymeden 20 yıla kadar cezaevinde tutulabildiğini ifade etti.

Valentin, ceza kanununa göre "önleyici gözaltının" istisnai bir tedbir olduğunu ve kefalet de dahil olmak üzere hapis cezası içermeyen 6 başka önlemin bulunduğunu, ancak bunların nadiren uygulandığını vurguladı. Cezaevlerindeki koşulların kötü olduğu ve hücrelerde banyo, doğal ışık ve havalandırmanın bulunmadığı kaydedildi. Bu sartlar sağlık koşullarının kötüleşmesine yol açıyor; yaklaşık 5 bin mahkum, kalp sorunları, kanser ve HIV gibi hastalıklardan muzdarip.

Şok Edici Yangın Olayları

Daha önce Higüey kasabasındaki bir cezaevinde 2005 yılında çıkan yangında 134 mahkum hayatını kaybetmişti. Son olarak, La Victoria'da geçen yıl meydana gelen bir hücre yangını sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi. Dominik Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, 2023 yılına dair raporunda "Dominik Cumhuriyeti'nin cezaevi sistemi çöküşün eşiğinde" uyarısını yaptı.

Devlet Başkanı'ndan Yeni Tedbirler

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, yaşanan yangınların ardından eski cezaevi müdürü Roberto Santana'yı ülkenin 40'tan fazla cezaevini iyileştirmekle görevlendirdi. Santana, cezaevlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 2028'e kadar 20 binden fazla mahkumu barındırabilecek 25 yeni cezaevi inşa edilmesi çağrısında bulundu.