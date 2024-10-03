Dominik Cumhuriyeti'nden Haftalık 10 Bin Haitiliyi Sınır Dışı Kararı

Dominik Cumhuriyeti'nden Sınır Dışı Hamlesi

Dominik Cumhuriyeti, düzensiz göçmen sayısındaki artışa yanıt olarak, yasa dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı işlemlerine başlayacağını duyurdu. Her hafta yaklaşık 10 bin Haitili göçmenin sınır dışı edilmesi planlanıyor.

Hükümetin Açıklamaları

Hükümet Sözcüsü Homero Figueroa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Haitili düzensiz göçmen sayısındaki artışın hükümeti bu kararı almaya yönlendirdiğini vurguladı. Figueroa, sınır güvenliği ve kontrol mekanizmalarının güçlendirileceğini belirtti.

P geçmişteki Uygulamalar

Geçtiğimiz yıl, 174 binden fazla Haitili düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti. Bu yılın ilk altı ayında ise bu sayı 67 bini buldu.

Hayat Koşulları ve Güvenlik Krizi

Haiti, uzun yıllardır siyasi ve ekonomik krizlerle mücadele ediyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince’da, nüfusun %80'ini kontrol eden silahlı çetelerin varlığı, ülkedeki şiddet olaylarını artırmış durumda. Haiti'nin 11 milyonluk nüfusu, ciddi bir kıtlık tehlikesiyle yüzleşiyor.