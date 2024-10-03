DOLAR
34,17 0,19%
EURO
37,8 0,18%
ALTIN
2.913,5 0,39%
BITCOIN
2.092.408,29 -0,48%

Dominik Cumhuriyeti'nden Haftalık 10 Bin Haitiliyi Sınır Dışı Kararı

Dominik Cumhuriyeti, düzensiz göçmen sayısını azaltmak için her hafta 10 bin Haitiliyi sınır dışı edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:20
Dominik Cumhuriyeti'nden Haftalık 10 Bin Haitiliyi Sınır Dışı Kararı

Dominik Cumhuriyeti'nden Sınır Dışı Hamlesi

Dominik Cumhuriyeti, düzensiz göçmen sayısındaki artışa yanıt olarak, yasa dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı işlemlerine başlayacağını duyurdu. Her hafta yaklaşık 10 bin Haitili göçmenin sınır dışı edilmesi planlanıyor.

Hükümetin Açıklamaları

Hükümet Sözcüsü Homero Figueroa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Haitili düzensiz göçmen sayısındaki artışın hükümeti bu kararı almaya yönlendirdiğini vurguladı. Figueroa, sınır güvenliği ve kontrol mekanizmalarının güçlendirileceğini belirtti.

P geçmişteki Uygulamalar

Geçtiğimiz yıl, 174 binden fazla Haitili düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti. Bu yılın ilk altı ayında ise bu sayı 67 bini buldu.

Hayat Koşulları ve Güvenlik Krizi

Haiti, uzun yıllardır siyasi ve ekonomik krizlerle mücadele ediyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince’da, nüfusun %80'ini kontrol eden silahlı çetelerin varlığı, ülkedeki şiddet olaylarını artırmış durumda. Haiti'nin 11 milyonluk nüfusu, ciddi bir kıtlık tehlikesiyle yüzleşiyor.

İLGİLİ HABERLER

Toplu işçi alımı açıklandı! 1 hafta içinde başvuran nitelikli işçi olacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Araç sahibi olmanın yolu oradan geçecek! Yüzbinlerce lira 0 faizli kredi ye ek 100.000 TL indirim gelecek

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Trafik Kazasında Doktor Hayatını Kaybetti
2
Kirk Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi
3
Tropik Siklonların Dolaylı Ölümleri: ABD'de Sağlık Sorunları Tehdit Ediyor
4
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
5
Meksika'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyonete Açılan Ateş: 6 Ölü
6
Madrid Havalimanı'nda Göçmen Kaçışı: 4 Faslı Düzensiz Göçmen İzini Kaybettirdi

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Kredi kartı borçlarına son dokunuş! İşte yapılandırmada tarih ve miktar gelişmesi

Toplu işçi alımı açıklandı! 1 hafta içinde başvuran nitelikli işçi olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

Araç sahibi olmanın yolu oradan geçecek! Yüzbinlerce lira 0 faizli kredi ye ek 100.000 TL indirim gelecek

Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

Enflasyonla mücadele sona erecek! O tarihte faizlere 250 baz indirim gelecek

1 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Bu Salı İndirimde Neler Var?