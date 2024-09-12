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Domuztepe Höyüğü Kazıları 2024 Yılı İçin Tamamlandı

Kahramanmaraş'taki Domuztepe Höyüğü kazılarında tarihi buluntular ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:01
Domuztepe Höyüğü Kazıları 2024 Yılı İçin Tamamlandı

Domuztepe Höyüğü Kazıları 2024'te Tamamlandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan Domuztepe Höyüğü'nde 2024 yılına ait kazı çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında yürütüldü.

Önemli Buluntular Ortaya Çıktı

Yürütülen kazılar sırasında, silolar, mühürler, çocuk mezarları ve dikkat çekici bir gümüş halka gibi önemli eserler keşfedildi. Doç. Dr. Halil Tekin, kazı değerlendirme toplantısında bu yılki buluntuları sundu.

7 Bin 600 Yıllık Gümüş Halka

Tekin, 2024 yılı kazılarında en dikkat çekici buluntunun 7 bin 600 yıl öncesine tarihlenen bir gümüş halka olduğunu açıkladı. Bu obje, dünya metalurji tarihinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Dünya metalurji tarihinde önemli bir keşif olarak karşımıza çıktı. Bu, gümüşten yapılmış küçük bir halka. Gümüşün arkeolojideki varlığını günümüzden 5500 yıl öncesine kadar bilmiyorduk, ancak Domuztepe'deki buluntular bunun 2 bin yıl daha eski olduğunu gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Tekin, gümüş halkanın muhtemelen bir bebeğin bileğine takılmış olabileceğini belirterek, "Bu buluntu üzerinde yapılacak analizlerle farklı sonuçlara ulaşmayı umuyoruz," şeklinde konuştu.

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