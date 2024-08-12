Donald Trump, 1 Yıl Aradan Sonra X Platformunda Geri Döndü

Donald Trump'ın X Platformuna Dönüşü

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, yaklaşık bir yıllık aranın ardından X sosyal medya platformunda paylaşımlara başladı.

Paylaşımlarında Eleştiriler Yer Aldı

Trump, son olarak 25 Ağustos 2023 tarihinde bu platformda bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımında, "Şu anda benim başkan olduğum dönemden daha mı iyi durumdasınız? Ekonomimiz çöküşte, sınırlarımız zayıfladı. Amerika'yı yeniden güvenli hale getirin. Amerika'yı yeniden büyük yapın!" ifadelerini kullandı.

Kampanya Videoları ve Tepkiler

Trump hesabında, haber görüntüleri ile ses kliplerinden oluşan kampanya videoları da paylaştı. Özellikle Kamala Harris hakkında yaptığı bir paylaşımda, "San Francisco'dan radikal Kamala Harris ile tanışın" yazısını kullandı.

Geri Dönüş Belirsizliği

Trump'ın, Elon Musk ile gerçekleştireceği bir yayının tanıtımını da yaptığı görüldü. Ancak Trump'ın X platformuna sürekli olarak geri dönüp dönmeyeceği konusunda kesin bir bilgi yok.

Trump'ın Kendi Sosyal Medya Uygulaması

X hesabının askıya alınmasının ardından Trump, Truth Social adını verdiği alternatif sosyal medya platformunu geliştirmişti. X, YouTube ve Facebook, 6 Ocak 2021'de Kongre baskınına katılma iddiaları nedeniyle Trump'ın hesaplarını dondurmuştu.

Şubat 2021'de Trump Medya ve Teknoloji Grubunu (TMTG) kuran Trump, bu grup altında TRUTH Social adlı platformu oluşturacaklarını duyurmuştu.