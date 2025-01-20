Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı Olarak Yemin Etti

Donald Trump, 20 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen resmi bir törenle ABD'nin 47. başkanı olarak yemin etti. Kongre'de gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, hem uluslararası hem de yerel basında geniş yankı buldu.

Törende, Trump'ın yemin metnini okumasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık ve özgürlük değerlerine yaptığı vurgu, katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kongre’deki törende, siyasi liderler, aile üyeleri ve yüzlerce izleyici bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu bu tarihî günde, Trump’ın yeni görevine başlaması, ülkenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.