Donald Trump Florida'da Oyunu Kullandı

Donald Trump Oyunu Florida'da Kullandı

ABD Cumhuriyetçi Partisi'nin adayı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida eyaletinde oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından basına konuşan Trump, pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"Bayağı Bir Önde Olduğumu İfade Etti"

Trump, edindiği bilgilere dayanarak yarışta "bayağı bir önde" olduğunu iddia etti ve Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oy kullandığını belirtti. Oy verme sürecinin ardından Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Seçim Sonuçlarını Kabul Edecek Mi?

Seçimleri kaybetmesi halinde sonuçları kabul edip etmeyeceğine dair soruları yanıtlayan Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum" şeklinde konuştu.

Rakiplerine Eleştiriler

Trump, rakibi Kamala Harris'i destekleyen televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında da yorumda bulunarak, ikisini de "bölücü" olmakla nitelendirdi.

Sınır Güvenliği ve İran Açıklamaları

Trump, sınır güvenliğinin önemine değinerek, ülkeye uyuşturucu satıcıları ve teröristlerin girmesinin endişe verici olduğunu ifade etti. İran ile ilgili görüşlerini de belirten Trump, "Şartlarının çok basit olduğunu" ve İran'a zarar vermek istemediğini ifade etti. Trump, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz" dedi.

Başkanlık Seçimi ve Görev Süresi

Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris’i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde, 270 delegeye ulaşan aday yarışı kazanmış olacak. Kazanan isim, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.