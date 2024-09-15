Donald Trump Güvende: Silah Sesleri Sonrası Açıklama

Trump, Florida'da Silah Sesleri Sonrasında Güvende

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da bulunduğu sırada duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu açıklandı.

Kampanya Ekibinden Açıklama

Trump'ın kampanya ekibi, pazar öğleden sonra West Palm Beach çevresinde duyulan silah seslerinin hemen ardından bir açıklama yaptı. Kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Olaylar

Bu olay, Trump’ın 13 Temmuz’da Pennsylvania'da gerçekleştirdiği miting sırasında uğradığı suikast girişimini hatırlatıyor. O zaman kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.