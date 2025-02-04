Donald Trump Jr., İtalya'da Yasa Dışı Av Suçlamasıyla Gündemde

Donald Trump Jr. Yasa Dışı Av Suçlamalarıyla Karşı Karşıya

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., İtalya'nın kuzeydoğusundaki Veneto Bölgesi'nde Aralık 2024'te yasa dışı bir av organizasyonuna katılmak ve koruma altındaki bir ördek türünü vurmakla suçlandı.

Görüntüler Tepki Çekti

Trump Jr'ın kurucusu olduğu Field Ethos platformunun, geçen aralık ayında Veneto Bölgesi'nde kendisinin de katıldığı av organizasyonuna ait görüntüleri yayımlaması, İtalya’da tartışmalara neden oldu. Yeşil Avrupa Partisi Veneto Bölge Meclisi Üyesi Andrea Zanoni, Trump Jr'ın avlandığı Venedik Lagünü'nde vurulan kuşların korunması gerektiğini vurgulayarak, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, İtalyan Jandarması'na (Carabinieri) suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Kurallar İhlal Edildi mi?

Zanoni, Trump Jr'ın İtalya'da avcılık ruhsatı alabilmesi için burada ikamet etmesi gerektiğini, ayrıca Veneto Bölgesi'nde her kuş türü için farklı bir av takvimi bulunduğunu belirtti. "Bu kurallara uyulmuş mu? Görüntülere bakılırsa hayır," diyen Zanoni, vurulan ördek türleri arasında koruma altında bulunan angut kuşunun da bulunduğunu kaydetti.

Parlamento Tepkisi ve Sosyal Medya Yansımaları

Trump Jr'ın avlanma görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifakı (AVS), korunması gereken kuş türlerinin vurulmasının suç olduğuna dikkat çekerek, İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin'den konuyla ilgili açıklama talep etti.

Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında, Trump Jr'ın bu av organizasyonu için izin alıp almadığına dair çok sayıda kullanıcı yorumları ve sorgulamalar yapıldı.