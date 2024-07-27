Donald Trump, Kamala Harris'i Geride Bıraktı

Son Anket Sonuçları

ABD’de yapılan son kamuoyu yoklamasında, eski Başkan Donald Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris’i 2 puan geride bıraktı.

Wall Street Journal Anketi

Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Trump, kayıtlı seçmenlerin %49'unun desteğini alırken, Harris %47'de kaldı.

Biden ile Karşılaştırma

Önceki anketlerde, Biden'ın Harris'e karşı 6 puan geride olduğu gözlemlenmişti. Ancak bu sefer Harris'in destek oranı, %35’den %46’ya çıkarak dikkat çeken bir artış gösterdi. Trump’ın tercih edilirlik oranı ise %47 seviyesinde kalırken, Biden %39’da yer aldı.

Biden'ın Çekilmesi

Başkan Joe Biden, haftalar süren tartışmaların ardından 21 Temmuz’da başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı ve yardımcısı Kamala Harris’i kendi yerine aday olarak önerdi.

Parti Kongresi

Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da yapılacak olan parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.