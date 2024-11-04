Donald Trump, Salıncak Eyaletlerde Kamala Harris'in Önünde Olduğunu İddia Etti

Trump'tan Seçim Açıklamaları

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Trump, ülkede kritik rol oynayan salıncak eyaletlerin tamamında rakibi, Demokrat aday Kamala Harris'in önünde gittiğini savundu.

Seçim Gecesine Dair Tahminler

Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Galibin seçim gecesi belli olacağını düşünüyorum" diyerek bu süreçte dikkat çekici gelişmeler olabileceği konusuna vurgu yaptı. Seçim sonuçları üzerine konuşacağını ise "doğru zamanda" yapacağını ifade etti.

Salıncak Eyaletlerin Önemi

ABD'de toplam 50 eyalet bulunuyor; ancak seçimlerde küçük oy farklarıyla partiler arasında el değiştirebilen 7 kritik eyalet, başkanlık seçimlerinin seyrini belirlemekte önemli rol oynuyor. Bu eyaletler, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia olarak sıralanıyor.

Seçim Sonuçlarına Genel Bakış

2024 başkanlık seçimlerini kazanmak için gereken 270 delegenin 93'ü bu salıncak eyaletlerden gelmektedir. 5 Kasım'da yapılacak olan bu seçimlerde kazanan, 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık görevine başlayacaktır.