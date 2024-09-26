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Donald Trump, Suikast Girişiminin Yaşandığı Alanda Miting Düzenleyecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişiminin yaşandığı Butler'da 5 Ekim'de miting yapacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:26
Donald Trump, Suikast Girişiminin Yaşandığı Alanda Miting Düzenleyecek

Trump, 5 Ekim'de Butler'da Miting Düzenleyecek

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde, 13 Temmuz'da gerçekleşen suikast girişiminin olduğu alanda yeni bir seçim mitingi gerçekleştirecek.

Resmi Açıklama Yayımlandı

Trump'ın seçim kampanyası tarafından yapılan duyuruda, 5 Ekim tarihinde bu mitingin düzenleneceği belirtildi. Basın açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump, üç aydan az bir süre önce hayatını tehdit eden Butler'daki alana geri dönecek." ifadesi yer aldı.

İtfaiyeci Comperatore'un Anısına Tören

Bu miting, aynı zamanda suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore'nun anısına düzenlenecek bir törene de ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, James Copenhaver ve David Dutch isimli yaralıların anılacağı, güvenlik güçlerine ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür edileceği belirtildi. Açıklamada, "Trump, son dokuz haftada hayatına tehdit oluşturan iki suikast girişimi yaşadı. Ancak misyonuna olan kararlılığı her zamankinden daha güçlü." denildi.

Olayın Detayları

13 Temmuz'daki** mitingde, Trump konuşma yaparken silahlı bir saldırıya uğramış, bu olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Amerikan Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın bir suikast girişimi olduğunu duyurdu ve 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu belirtti.

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