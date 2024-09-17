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Donald Trump'tan Kripto Para Sinyali: 'Girişmemiz Gereken Bir Alan'

Trump, kripto para sektörüne giriş sinyali vererek yeni projesini duyurdu ve bu alanda adım atmanın önemine değindi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:11
Donald Trump'tan Kripto Para Sinyali: 'Girişmemiz Gereken Bir Alan'

Donald Trump'ın Kripto Para Açıklamaları

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık seçimleri adayı Donald Trump, kripto para sektörüne girmeyi gerekli gördüğünü belirtti. Trump, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği yayında, oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump ile birlikte, girişimciler Chase Herro ve Zachary Folkman ile birlikte World Liberty Financial projesini tanıttı.

Kripto Paranın Geleceği

Trump, kripto paranın yeni finansal sistemi değiştireceğini vurgulayarak, "Kripto, girişmemiz gereken bir alan. Sevsek de sevmesek bunu yapmalıyız" açıklamasında bulundu. Yakın aile dostu ve emlak zengini Steve Witkoff, projenin yaklaşık dokuz ay önce başladığını belirterek, Herro ve Folkman’ı Trump ailesiyle tanıştırdığını ifade etti.

World Liberty Financial Projesi

New York Times'a göre, Trump ve ailesi, temmuz ayından bu yana sosyal medya hesaplarından World Liberty Financial şirketini tanıtmaya başladı. Şirket, yakın gelecekte "$WLFI" kripto para birimiyle halka arz edilmesi planlanıyor.

Tepkiler ve Çıkar Çatışması

Trump'ın kripto para sektörüne girmesi, ABD genelinde bazı gruplar tarafından olumsuz karşılandı. Kasım ayındaki seçimlerde kazanması durumunda, bu girişimin ciddi çıkar çatışmalarına neden olabileceği dillendiriliyor.

Bitcoin Konferansı'nda Kripto Vizyonu

Trump, temmuz ayında Nashville'de düzenlenen Bitcoin Konferansı'nda, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" haline getirmek için çalışmayı hedeflediğini belirtmişti.

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