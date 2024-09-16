Donald Trump'tan Taylor Swift'e Nefret Dolu Paylaşım

Taylor Swift, Kamala Harris'i desteklediği için Donald Trump'tan sert tepki gördü. İşte yaşanan gelişmeler.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:55
Donald Trump'tan Taylor Swift'e Nefret Dolu Paylaşım

Trump ve Swift Arasındaki Gerilim

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık Yarışındaki adayı Donald Trump, ünlü sanatçı Taylor Swift'in Demokratik Parti adayı Kamala Harris'i desteklemesi sonrası sert ifadelerde bulundu. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum," şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Harris’in Kampanyasına Yanıt

Trump'ın bu paylaşımına Harris’in kampanyası yanıt verdi. Açıklamada, Swift'in 28 farklı şarkısına atıfta bulunarak, "Amerikan halkı, Trump döneminin kaosundan kurtulmak ve Harris’i seçerek yeni başlangıç yapmak istiyor," vurgusu yapıldı.

Swift'in Destek Açıklaması

Taylor Swift, seçimlerdeki tercihinin Harris ve yardımcısı Tim Walz'dan yana olduğunu, Trump’ın yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğrafını paylaşmasının ardından kamuoyuna duyurdu. Swift, yapay zekanın olası tehlikelerine dikkat çekerek bu açıklamayı yaptı.

Swift'in Harris'e verdiği destek, Instagram'da 10 milyondan fazla beğeni aldı ve dikkatleri üzerine çekti.

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