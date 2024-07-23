Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun Görüşme Tarihi Değişti

Donald Trump ile Binyamin Netanyahu Arasındaki Önemli Görüşme

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile önemli bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşme, Washington’da, 26 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Tarih Değişikliği Açıklandı

Donald Trump, sosyal medya platformu Social Truth'daki hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin ilk olarak 25 Temmuz'da planlandığını; ancak Netanyahu'nun talebi üzerine tarihinin 26 Temmuz'a alındığını belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, görüşmede Netanyahu'yu Florida'da ağırlayacağını ve bölgede gerçekleştirdikleri barış çalışmalarını anımsatarak, "Benim ilk başkanlık dönemimde barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Tekrar başaracağız," ifadelerini kullandı.

Barış Gündemi ve Eleştiriler

Ayrıca Trump, Ukrayna dahil diğer dünya liderlerine de hitap ederek, "Güç yoluyla barış" gündeminin savaş ve çatışmaları sona erdireceğini savundu. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Trump, Kamala Harris'in bu durumu durduramayacağını vurguladı.