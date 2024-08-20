Donald Trump, Yapay Zeka ile Oluşturulan Fotoğrafla Taylor Swift Desteğini İddia Etti

Trump ve Yapay Zeka Fotoğrafı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, yapay zeka ile yaratılmış bir Taylor Swift fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak, ünlü şarkıcının kendisine destek verdiğini iddia etti.

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CNN'nin haberine göre, Trump, Truth Social hesabında Taylor Swift ve onun hayranlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. “Kabul ediyorum” ifadesiyle başlayarak, yapay zeka ile oluşturulmuş bir Swift görüntüsü gönderdi.

İlgili fotoğrafta, “Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor” yazısının yer aldığı belirtildi. Eski Başkan, ayrıca Taylor Swift hayranlarının da kendisine destek verdiği iddiasını desteklemek için başka yapay zeka ile oluşturulmuş görseller paylaştı.