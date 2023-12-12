Donduran soğuklar için geri sayım başladı: Meteoroloji uyardı hazırlıklı olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün (Salı) ve yarın (Çarşamba) ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öte yandan İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kıyı Ege, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevresinin genellikle yağışlı geçeceği düşünülüyor.



Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre, çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşecek olması beklene yağışların, Orta Akdeniz'in Toroslar çevresi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için yer yer sis olaylarını yaşanabileceği öngörülüyor

Hava Sıcaklığı Nasıl Olacak?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmezken yurdun güney ve doğu kesimlerinde sıcaklık değerlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklık mevsim normalleri civarında olacağı belirtiliyor.

Marmara Bölgesi’nde Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi’nde kar yağışı beklenen tarihi açıkladı. Şen, “Sıcaklık perşembe cuma lodos ile birlikte 4-5 derece artacak. Bugün sabah ve gece İstanbul’da sis var. Hafta sonu 8-9 derece azalarak İstanbul 7 dereceye düşer. Cuma günü İstanbul’da kuvvetli yağmur var sıcaklık 18 derece. Sıcaklık pazar günü hızla düşüyor. Marmara Batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu’da 8-9 derece düşer. Pazar Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi Karadeniz’in iç kesimleri kar alır. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Ankara kar görülür. Hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava 3-4 günlük. Pazartesi doğuda ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda da kar yapar.” dedi.

Hakkari’de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kar yağışının en çok etkili olduğu bölgelerden biri Hakkari oldu. Hakkari'de özellikle Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin beyaza boyanmasında etkili olan kar yağışı görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Hakkari Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı ve sisin vatandaşın yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Günün ilk saatleri ile başlayan kar yağışının etkisi devam ederken trafikte ilerlemek sürücüler için zor anlar yaşattı. Çalışanların İşe öğrenciler okula gitmek için yola çıktıklarında zor anlar yaşadı. Kar yağışının yüksek kesimlerde 30 santimetreyi geçen kalınlığa ulaştığı belirtilirken, karla mücadele ekipler olası bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı olarak bekliyor.

Bazı İllerde Hava Durumu

Kar yağışının yavaştan kendini göstermesi ile birlikte illerde oluşan hava durumu tahminleri de merak ediliyor. Son paylaşılan tahmin raporlarına göre bazı illerde olması beklenen hava durumu değişimi ise şu şekilde:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece olması bekleniyor.