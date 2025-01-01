DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.308.680,32 -0,56%

Dondurucu Soğukta Van Gölü'nde Yüzme Etkinliği

Doğaseverler, Van Gölü'nün korunması için dondurucu soğukta yüzdü ve kış turizmine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 17:13
Dondurucu Soğukta Van Gölü'nde Yüzme Etkinliği

Doğaseverlerden Van Gölü'nde Yüzme Etkinliği

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 3 doğasever, Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak ve kış turizmine dikkati çekmek amacıyla dondurucu soğukta gölde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü sahiline gelen dernek üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganı atarak göle girdi. Dondurucu soğukta yüzen doğaseverler, gölün korunmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikler Bir Ay Sürecek

Derneğin yönetim kurulu üyesi Maşallah Özel, yaptığı açıklamada, yüzme etkinliklerinin bir ay süreyle devam edeceğini belirtti. Özel, "Soğuk havada göle giriyoruz. Amacımız gölün temizliğine dikkati çekmek, gelecek kuşaklara temiz aktarılmasına yardımcı olmak. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Gölün korunması ve temiz kalması önemli. Etkinliğimizi bugün burada başlattık ve bir ay boyunca gölün farklı kıyılarında aralıklarla sürdüreceğiz." dedi.

Gölde yüzen Mesut Kılıçarslan da "Soğuk havada Van Gölü'müzün temiz kalması için yüzme etkinliği yaptık. Hava çok soğuk ama çok güzel bir aktivite oldu." diye konuştu.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 3 doğasever, Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak ve kış...

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 3 doğasever, Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak ve kış turizmine dikkati çekmek amacıyla dondurucu soğukta gölde yüzdü.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 3 doğasever, Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak ve kış...

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 3 doğasever, Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak ve kış turizmine dikkati çekmek amacıyla dondurucu soğukta gölde yüzdü.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dondurucu Soğukta Van Gölü'nde Yüzme Etkinliği
2
Çekmeköy'de Mobilya Mağazasında Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Cenaze Törenine Katıldı
4
New Orleans'ta Kalabalığa Araçla Daldı: 10 Ölü, 35 Yaralı
5
Senegal, 2025'te Fransız Askerlerini Ülkeden Gönderecek
6
İstanbul'da Motosiklet Kazasında Ölümden Sorumlu Sürücü Mahkemede
7
Samsun'da Polisten Kaçan Kamyonet Tarlaya Sıçradı: 5 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler