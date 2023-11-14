Dondurucuda kıymanız varsa bu akşam yemeğiniz hazır! Hem pratik hem lezzetli anne köftesi tarifi

İşten eve yorgun argın geldiyseniz ve akşam ne yemek yapacağım derdine düştüyseniz, bu tarifle arayışınıza son verebilirsiniz. Akşam ne yapacağım derdiniz geride kaldı. Sadece 10 dakikada hazır olacak lezzetli anne köfte tarifi…

Dondurucuda kıymanız varsa bu akşam yemeğiniz hazır! Hem pratik hem lezzetli anne köftesi tarifi
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İşten eve yorgun argın geldiyseniz ya da tüm gün yaptığınız işlerden yorulduysanız, bu tarif sayesinde hem lezzetli bir akşam yemeği yiyecek hem de annenizi aratmayacak lezzetli bir köfteye imza atacaksınız. Yanında patatesle vazgeçilmez bir akşam yemeği olacak anne köftesinin yapımı oldukça basit. Sadece 10 dakikada akşam yemeğiniz hazır. İşte anne köftesi tarifi ve püf noktaları...

ANNE KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 tane yumurta
  • 1 tane soğan 
  • 500 gr dana kıyma
  • 2 diş sarımsak 
  • Yarım çay bardağı ölçüsünde galeta ya da ekmek içi
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde domates salçası
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber 
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde pulbiber 
  • Yarım çay kaşığı ölçüsünde karabiber 
  • Yarım çay kaşığı ölçüsünde köfte baharatı 
  • Yarım çay kaşığı ölçüsünde kimyon 
  • Tuz

anne köftesi tarifi

ANNE KÖFTESİ TARİFİ YAPILIŞI 

  1. Derin bir kabının içersinde soğanlarınızı rendeleyin. 
  2. Üzerine ince kıyılmış maydonoz, yumurta, rendelenmiş sarımsak, tuz, baharatlar, galeta unu ya da ekmek içi ekleyin. 
  3. Hazırlamış olduğunuz harcı güzelce pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun. Yoğurduğunuz harcınızı yarım saat buzdolabında dinlendirin. 
  4. Buzdolabında dinlendirmiş olduğunuz harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizle şekil verin ve yapışmaz bir tava yardımıyla kızarttın. 
  5. Dilerseniz yanında biber ve patateste kızartarak servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun!
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