Dondurucuda kıymanız varsa bu akşam yemeğiniz hazır! Hem pratik hem lezzetli anne köftesi tarifi

İşten eve yorgun argın geldiyseniz ya da tüm gün yaptığınız işlerden yorulduysanız, bu tarif sayesinde hem lezzetli bir akşam yemeği yiyecek hem de annenizi aratmayacak lezzetli bir köfteye imza atacaksınız. Yanında patatesle vazgeçilmez bir akşam yemeği olacak anne köftesinin yapımı oldukça basit. Sadece 10 dakikada akşam yemeğiniz hazır. İşte anne köftesi tarifi ve püf noktaları...

ANNE KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 tane yumurta

1 tane soğan

500 gr dana kıyma

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı ölçüsünde galeta ya da ekmek içi

1 tatlı kaşığı ölçüsünde domates salçası

1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı ölçüsünde pulbiber

Yarım çay kaşığı ölçüsünde karabiber

Yarım çay kaşığı ölçüsünde köfte baharatı

Yarım çay kaşığı ölçüsünde kimyon

Tuz





ANNE KÖFTESİ TARİFİ YAPILIŞI