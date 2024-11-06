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Donetsk'te Kontrol Altına Alınan İki Yerleşim Birimi

Rusya, Donetsk'te önemli iki yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Saldırıların kapsamı genişliyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:53
Donetsk'te Kontrol Altına Alınan İki Yerleşim Birimi

Donetsk'te Stratejik Başarı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim biriminin, Antonovka ve Maksimovka, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Açıklamada Neler Var?

Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair önemli veriler sundu. Açıklamada, birliklerin, Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu yerleşim birimlerini kurtardığı ifade edildi.

Son 24 Saat İçindeki Saldırılar

Rus ordusunun son 24 saat içerisinde 146 farklı noktaya saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu hedefler arasında Ukrayna'nın askeri havaalanları, İHA üretim tesisleri, enerji ve yakıt tesisleri ile askeri teçhizatın konuşlandığı noktalar yer aldı.

Uçak ve Askeri Ekipman Kayıpları

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mig-29 savaş uçağının vurulduğu da kaydedildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait büyük çaplı kayıplar yaşandığı belirtildi. Toplamda 648 uçak, 283 helikopter, 35,298 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19,063 tank ve zırhlı araç, 1,484 çok namlulu roketatar, 17,368 obüs ve havan topu, 28,010 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

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