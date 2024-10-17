Donetsk'teki Yeni Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Maksimilyanovka yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon ve Sonuçları

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında detaylar verilmiştir. Yönetim, Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif müdahaleleri sonucu Maksimilyanovka'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kurtarıldığını belirtti.

Uçak ve İHA Operasyonları

Son 24 saat içerisinde, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik 141 bölgedeki asker ve teçhizat noktaları da hedef alındı. Açıklamada, Ukrayna'ya ait 43 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Tahmin Edilen Hasar

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplamda 646 uçağın ve 583 hava savunma sistemi dahil olmak üzere büyük sayıda askeri araç ve teçhizatın imha edildiğini bildirdi. Ayrıca, iki yerleşim biriminin daha, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde, önceki gün Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bilgisi verildi.