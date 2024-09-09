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Donetsk'te Rus Ordusunun Kontrolü

Rusya, Donetsk bölgesinde Memrik yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:12
Donetsk'te Rus Ordusunun Kontrolü

Donetsk’te Yeni Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Memrik yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı duyuru, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki harekâtlarına ilişkin önemli bilgiler içeriyor.

İlerlemenin Detayları

Açıklamada, Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Memrik yerleşiminin kurtarıldığı belirtildi. Son 24 saat içerisinde, Ukrayna ordusuna ait 148 askeri nokta hedef alınmış ve bu saldırılar sonucunda 45 insansız hava aracı vurulmuştur.

Askeri Zayiat Raporu

Devam eden askeri operasyonlar kapsamında, Ukrayna ordusuna ait önemli miktarda askeri teçhizat imha edilmiştir. 642 uçak, 283 helikopter, 31,166 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 17,969 tank ve zırhlı araç gibi sayısız askeri malzeme, Rus ordusunun operasyonları sayesinde etkisiz hale getirilmiştir.

Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaların seyrini yeniden şekillendirebilir ve uluslararası düzeyde dikkat çekici sonuçlar doğurabilir.

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