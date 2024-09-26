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Donetsk'te Ukrainsk Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

Rusya, Donetsk'te Ukrainsk yerleşim birimini kontrol altına aldı. Bakanlık açıklaması detayları aktardı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:09
Donetsk'te Ukrainsk Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

Donetsk'te Önemli Gelişme

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde yer alan Ukrainsk yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Donbas'ta Kontrol Artışı

Açıklamada, Donbas bölgesinde önemli yerlerin kontrol altına alındığı ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, "Merkez askerî birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Ukrainsk yerleşim birimi başarıyla kurtarılmıştır." şeklinde beyan etti.

Önceki Başarılar

Bakanlık, bir gün önce de Donetsk bölgesinde Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini belirtmişti. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri dengelerin nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

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