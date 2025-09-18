Dong Cün: Hegemonya Karşı Uluslararası Düzeni Savunma Çağrısı

Çin Savunma Bakanı Dong Cün, 12. Pekin Şiangşan Forumu'nda yaptığı konuşmada, dünyayı kritik bir kavşakta tanımlayarak ülkelere hegemonya ve tek taraflılığa karşı birlik çağrısı yaptı.

Konuşmanın özeti ve ana mesajlar

Dong, konuşmasında uluslararası ortamda barış ve kalkınma eğiliminin devam ettiğini ancak soğuk savaş mantığı ile hegemonya ve korumacılık gölgelerinin sürdüğünü vurguladı. Sözcükleriyle, "Bugün dünya yeniden bir yol ayrımıyla karşı karşıya. Savaş ile barış, diyalog ile cepheleşme, kazan-kazan işbirliği ile sıfır toplamlı oyun arasında adil ve doğru tercihi yapmalıyız."

Bakan, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin ve Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıl dönümüne atıfta bulunarak, "Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve dünya antifaşist savaşı" tanımı çerçevesinde tarihsel adaleti korumak için geniş çaplı mutabakatın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'ye üstü kapalı eleştiri ve Çin'in rolü

Dong, doğrudan ülke ismi vermeden bazı güçleri eleştirerek "kılık değiştirmiş hegemonya mantığına ve zorba eylemlere" karşı uluslararası düzenin korunması çağrısında bulundu. Ayrıca, "Çin ordusu, egemen eşitliği savunmak, savaş sonrası uluslararası düzeni korumak ve çok taraflılığı güçlendirmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır." dedi.

Konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı tarife artışlarıyla dünya ticaretini ve ilişkileri yeniden biçimlendirmeye çalıştığı döneme işaret ederek Çin'in kendisini diğer ülkelerin haklarını koruyan bir istikrar gücü olarak konumlandırma arayışında olduğunu yineledi.

Askeri ittifaklara sert eleştiri

Dong, isim vermeden bazı askeri ittifak ve siyasi grupları eleştirerek bunların "küçük, dışlayıcı gruplar" olduğunu, kendi çıkarlarına göre karar verdiklerini ve "Bu bloklardaki ülkeler, başkalarını ya dost ya düşman olarak görüyor. Meşruluklarını korumak için düşmanlar yaratıyor, bölünmeleri kışkırtarak kaos ihraç ediyor." şeklinde konuştu.

Güç siyasetinin uluslararası alana hakim olmasının sakıncalarına dikkat çekerek, "Dış askeri müdahaleler, etki alanları oluşturma arayışı ve ülkeleri taraf seçmeye zorlamak, uluslararası topluluğu kaosa sürükleyecektir." ifadesini kullandı ve "Askeri güçte mutlak üstünlük takıntısı ve 'güçlü olan haklıdır' yaklaşımı orman kanunu ve kargaşa ile tanımlanan bir dünyaya götürür." uyarısında bulundu.

Buna karşılık Çin'in kendisini "barış için bir güç" olarak tanımladığını belirten Dong, "Çin ordusu güçlendikçe savaşı caydırma kapasitesi artıyor. Bu da küresel barış ve kalkınmaya daha güçlü güvence sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şi Cinping mesajları ve bağlantılı etkinlikler

Bakan konuşmasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tiencin şehrindeki zirve toplantısında ve akabinde 3 Eylül'de düzenlenen askeri geçit töreninde verdiği ana mesajları tekrar etti.

Şiangşan Forumu'nun rolü

Çin yönetimi, Şiangşan Savunma Forumu'nu savunma ve güvenlik alanında kendi kavramlarını öne çıkarabileceği bir platform olarak konumlandırıyor. Forum, Asya-Pasifik'teki Shangri-La Diyaloğu'na alternatif ve "Küresel Güney" odağında gelişmekte olan ülkelerin uluslararası güvenlikteki rolünü vurgulayan bir tartışma zemini olarak sunuluyor.

Bu yıl "Uluslararası Düzenin Korunması ve Barışçı Kalkınmanın Geliştirilmesi" temasıyla düzenlenen foruma, 100'den fazla ülkeden savunma ve ordu yetkilileri ile uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.