Dörtyol'da Cumhuriyet'in 102. Yılına 400 Metrelik Bayrakla Yürüyüş

Dörtyol'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

400 metre bayrak ve Atatürk posteriyle coşkulu yürüyüş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi. 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle gerçekleştirilen yürüyüş büyük ilgi gördü.

Katılımcılar, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplanarak, ellerinde Türk bayraklarıyla ve bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe motosiklet grupları da eşlik etti.

Etkinlikte, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ve çocuklar, anıt önünde gökyüzüne 200 balon bıraktı. Kaymakam Keklik, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in milletin iradesinin ve azminin en büyük eseri olduğunu vurguladı.

Keklik, Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

