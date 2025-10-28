Dörtyol'da Cumhuriyet'in 102. Yılına 400 Metrelik Bayrakla Yürüyüş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Cumhuriyet'in 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 21:47
Dörtyol'da Cumhuriyet'in 102. Yılına 400 Metrelik Bayrakla Yürüyüş

Dörtyol'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

400 metre bayrak ve Atatürk posteriyle coşkulu yürüyüş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi. 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle gerçekleştirilen yürüyüş büyük ilgi gördü.

Katılımcılar, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplanarak, ellerinde Türk bayraklarıyla ve bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe motosiklet grupları da eşlik etti.

Etkinlikte, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ve çocuklar, anıt önünde gökyüzüne 200 balon bıraktı. Kaymakam Keklik, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in milletin iradesinin ve azminin en büyük eseri olduğunu vurguladı.

Keklik, Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla 400 metre uzunluğundaki Türk...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüş yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla 400 metre uzunluğundaki Türk...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD Başkanı Pehlivan: Sındırgı'da 100 Konteyner Kurulumu 24 Saatte Tamamlandı
2
İsmet Acar'dan TSK Dayanışma Vakfı'na 12 Daire Bağış
3
Mersin'de 102 Metrelik Türk Bayrağıyla 29 Ekim Yürüyüşü
4
Cumhuriyet Coşkusu: Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 102. Yıl Konseri
5
Of'ta 3. Geleneksel Bisiklet Şöleni Cumhuriyet Coşkusuyla Yapıldı
6
Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı Coşkusu
7
Osmaneli'de 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılında Fener Alayı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar