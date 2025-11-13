Dörtyol'da Halk Ekmek 7 TL'ye: Metrelerce Kuyruk Oluştu

Hatay Dörtyol'da belediyenin 220 gram ekmeği 7 TL'ye satmasıyla uzun kuyruklar oluştu; vatandaşlar uygulamanın kalıcı olmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:12
Dörtyol'da Halk Ekmek 7 TL'ye: Metrelerce Kuyruk Oluştu

Dörtyol'da Halk Ekmek uygulamasına yoğun talep: Ekmek fiyatı yarıdan daha ucuza

Vatandaşlar belediye satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde market ve fırınlarda 15 TL olarak satılan ekmek, Dörtyol Belediyesi tarafından kurulan Halk Ekmek satış kulübelerinde 7 TLye sunuluyor. Bu fiyat farkı, halkın satış noktalarına akın etmesine ve metrelerce kuyruk oluşmasına neden oluyor.

Hatay Fırıncılar Odasının aldığı kararla Hatay genelinde 200 gram somun ekmek 15 TLden satılmaya başlanmıştı. Buna karşılık Dörtyol Belediyesi, kendi imkanlarıyla ürettiği ve Halk Ekmek noktalarında satışa sunduğu 220 gram ekmeği 7 TLye veriyor. Fiyat avantajı nedeniyle ekmekler kısa sürede tükeniyor ve vatandaşlar uygulamanın kalıcı hale getirilmesini talep ediyor.

63 yaşındaki Özdemir Akman hizmetten memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Çok memnunuz. Allah belediyemizden razı olsun. Dışarıda ekmek 15 lira, burada 7 lira. Ben 7 nüfusa bakıyorum, 4 ekmek yetmiyor ama dışarıda alsam 75 lira veriyorum. Burada 35 liraya aynı ekmeği alıyorum. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, bizi düşünüp bu hizmeti getirdiler. Tek isteğimiz zam yapılmaması. Ekmek 7 liradan devam etsin"

Halk Ekmek personeli Esin Aslantaş da projenin önemine ve yoğun talebe dikkat çekti: "Belediye başkanımızın göreve gelmesinin ardından birçok proje hayata geçti. Halk Ekmek de bunlardan biriydi. Yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız ekmeğin fiyatından çok memnun. Fırınlarda ekmek 15 TL oldu, bizde 7 TL. Sabah saat 08.30’da satışa başlıyoruz, 12.30’da ara veriyoruz. Öğleden sonra 13.30’da yeniden satışa devam ediyoruz. Günlük ortalama 600 ekmek satıyoruz. Bazen yarım saatte ekmekler bitiyor. Talep gerçekten çok fazla. Ekmeklerimiz kaliteli, taze ve uygun fiyatlı. Bu nedenle halk çok memnun. Belediye Başkanımız Bahadır Amaç’a bu hizmeti başlattığı için teşekkür ediyoruz"

Sonuç: Dörtyol Belediyesi'nin Halk Ekmek uygulaması, hem fiyat hem ulaşılabilirlik açısından vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor; yerel halk uygulamanın devam etmesini talep ediyor.

