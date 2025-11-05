Dörtyol'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Dörtyol'da hapis cezası ile aranan 2 şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla yakalandılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Dörtyol ilçesinde aranan iki kişi yakalandı.

Çalışmada, B.Ç isimli şahsın dolandırıcılık, parada sahtecilik, hükümlü, tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay 9 gün hapis ve 52 bin 860 TL para cezası bulunduğu, diğer şahıs Ü.K. hakkında ise birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şahıs da adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÖRTYOL’DA HAPİS CEZASI İLE ARANAN 2 ŞAHIS TUTUKLANDI