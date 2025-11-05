Dörtyol'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay Dörtyol'da aranan iki kişi, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:17
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Dörtyol ilçesinde aranan iki kişi yakalandı.

Çalışmada, B.Ç isimli şahsın dolandırıcılık, parada sahtecilik, hükümlü, tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay 9 gün hapis ve 52 bin 860 TL para cezası bulunduğu, diğer şahıs Ü.K. hakkında ise birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şahıs da adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

