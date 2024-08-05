Dörtyol'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Özel Sinema Etkinliği

Dörtyol'da Sinema Keyfi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerine özel bir açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlendi.

Film Gösterimi

Etkinlikte öğrenciler, "Her çocuk özeldir" adlı filmi izleme şansını buldu. Film gösterimi, katılımcı çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Öğrencilerin Yorumları

Etkinlikten sonra, öğrencilere film izleme deneyimleri hakkında sorular yöneltildi. Ali Talha Kalkan adlı bir öğrenci, "Film izlemekten çok mutlu oldum ve çok eğlendim!" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Eğlenceli Etkinlikler ve İkramlar

Film gösteriminin ardından, çocuklar çeşitli eğlenceli aktivitelere katılarak unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik sonunda öğrencilere ikramlar dağıtıldı, bu da etkinliğe neşe kattı.