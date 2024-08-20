Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın Eşyaları Haczedildi

Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın Eşyalarının Haczi

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odası eşyaları, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi dolayısıyla haczedildi. Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi, 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firmanın, faiziyle birlikte 100 milyon lira tutarındaki alacağını tahsil edememesi üzerine icra dairesine başvuruda bulundu.

İcra Dairesinin Haciz Kararı

İcra dairesinin alacaklı firmanın borç karşılığında Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilmesi talebini onaylaması sonrasında, alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi.

Başkan Dal ile Görüşme ve Eşyaların Taşınması

Burada Menderes Dal ile yapılan görüşmelerin ardından makam odasındaki eşyalar kayıt altına alındı. Haczedilen eşyalardan bazıları arasında makam koltuğu, masa, bilgisayar, eğlence ekipmanları ve diğer mobilyalar bulunmaktaydı.

Nakliye ekipleri, haczedilen eşyaları paketleyerek kamyona taşıdı ve bunlar yediemin deposuna götürüldü.

Alacaklı Firmanın Açıklamaları

Alacaklı firmanın avukatı Ersun Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketin Döşemealtı Belediyesine faiziyle birlikte 100 milyon liralık bir alacağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Dal ile görüşme esnasında, belediye başkanının borcun ödenmesiyle ilgili durumu konusunda kendilerine bilgi verdiğini belirtti.

Diğer bir avukat Bengisu Başak Okuyan Çura da, haczedilen eşyaların detaylarını aktararak, belediye başkanının ödeme planı sunmadığını, bu nedenle haciz işleminin yapılmak zorunda kalındığını vurguladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi.