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Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın Makam Eşyaları Haczedildi

Döşemealtı Belediyesi'nde 100 milyon liralık borç nedeniyle haciz işlemleri gerçekleştirildi. Başkan Dal açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:50
Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın Makam Eşyaları Haczedildi

Döşemealtı Belediyesi'nde Haciz Süreci

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makamındaki eşyalar, ödenmeyen yaklaşık 100 milyon lira borç nedeniyle haczedildi. Bu süreç, alacaklı firmanın icra dairesine başvurmasının ardından başladı.

Haciz İşlemleri

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesinin, 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, bu alacağın faiziyle birlikte 100 milyon liraya ulaştığını belirterek icra dairesine başvurdu. İcra dairesinin onayıyla, makam odasındaki eşyaların haczedilmesi için gerekli adımlar atıldı.

Haciz sürecinde alacaklı firmadan avukatlar ve icra memurları, belediye binasında süreci yürüttü. Haczedilen eşyalar arasında makam koltuğu, masa, bilgisayar, oturma grubu, televizyon ve avizeler yer aldı. Nakliye firması, haczedilen eşyaları paketleyerek yediemin deposuna taşıdı.

Başkan Dal'ın Yorumları

Haciz işlemleri sırasında yapılan görüşmelerde, Başkan Menderes Dal, borcun ödenemeyecek durumda olduklarını ifade etti. Avukat Ersun Yıldız, haciz işleminin ayrıntılarını aktararak, "Bu haciz işlemini başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalara icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemi yapıldı" dedi.

Diğer avukat Bengisu Başak Okuyan Çura ise, birçok eşyanın haczedildiğini belirterek, "Başkan, bize bir ödeme planı sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek zorunda kaldık" dedi.

Belediye Başkanı'nın Paylaşımları

Öte yandan, haciz sonrası boş makam odasında Döşemealtı kilimi üzerinde poz veren Dal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Döşemealtı Belediyesi'ni 1,5 milyar lira borçla devraldık, 4,5 aylık icraat dönemimizde şeffaflıkla çalışmalarımızı yürüttük" ifadelerini kullandı. "Belediye icraatları, yetki makamında değil, halkın sokaklarında ve caddelerinde yapılır" diyerek, sosyal medya üzerinden bu mesajı verdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan...

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borç ödenmediği gerekçesiyle haczedildi. Haciz işlemi sonrası boş kalan makam odasında Döşemealtı kilimi üzerinde poz veren Dal, açıklama yaptı.

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