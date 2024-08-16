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Döşemealtı Belediyesi'ne Haciz Şoku: 70 Milyon Lira Borç

Döşemealtı Belediyesi'nin 70 milyon liralık borcu yüzünden iştiraki Döşemeyol İnşaat'a haciz işlemi uygulandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:26
Döşemealtı Belediyesi'ne Haciz Şoku: 70 Milyon Lira Borç

Döşemealtı Belediyesi'nin Borcu Nedeniyle Haciz Uygulandı

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi, 70 milyon liralık borcu yüzünden iştiraki olan Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uyguladı. Mahkeme kararı doğrultusunda, söz konusu borcu ödendiği iddia edilen bir firma nedeniyle bu aşamaya gelindi.

Haciz Süreci Nasıl İşledi?

Döşemealtı Belediyesi, aldığı hizmetler karşılığında önemli bir borç yükümlülüğü altındaydı. Bu bağlamda, icra memurları ve polis ekipleri, Döşemeyol İnşaat şirketine giderek eşya tespiti yaptı. Haczedilen demirbaş malların bir kısmı, şirketin yedieminine bırakıldı.

Avukat Açıklamalarda Bulundu

Alacaklı firmanın avukatı Ersun Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, bu haciz işleminin belediyenin borcu nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti. Yıldız, asıl borcun Döşemealtı Belediyesi'ne ait olduğunu vurgulayarak, işlemlerinin devamı için gelecek hafta tekrar belediyeye gideceklerini, burada da haczedilecek eşyaların korunacağını ifade etti.

Döşemealtı Belediyesi'nin bu durumu, mali sıkıntılarının daha da derinleşmesine yol açabileceği endişelerini taşıyor. Haciz sürecinin sonuçları, hem belediye yönetimini hem de iş dünyasını yakından ilgilendiriyor.

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol...

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol...

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol...

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol...

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

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