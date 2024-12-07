Down Sendromlu Çocuğun Camide İmamla Saf Tutması Güvenlik Kamerasında

Mersin'de Anlamlı Bir An Yaşandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 11 yaşındaki down sendromlu çocuk Emirhan Bayrak, camiye giderek imam Halil Erdem'in yanında saf tuttu. Reşadiye Camisi'nde gerçekleşen bu anlam dolu an, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İmamın Yanında Saf Tutması

Emirhan, ailesi ile birlikte Taşucu Mahallesindeki camiye geldiğinde, imam Halil Erdem'in cemaatle birlikte namaz kıldırdığını görünce onu doğru yakınına geçerek safına katıldı. Namazın sona ermesinin ardından ise, imam Erdem Emirhan'ın başına kendi sarığını taktı. Emirhan da duygusal bir anla imama sarıldı.

Paylaşılan Duygular

İmam Halil Erdem, bu güzel anı unutamayacağını belirtti. Olayı gören cemaatin üyeleri de ruhları okşayan bu an karşısında mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Erdem, "Çok güzel, iç ısıtan bir görüntü oldu. Onlar, bize Rabb'imizin emanetidir," dedi.

İlçe Müftüsünden Ziyaret

Olayın ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, Emirhan ve ailesini evlerinde ziyaret ederek onlara hediyeler verdi.