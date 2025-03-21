Down Sendromlu Çocuklardan Samsunsporlu Futbolculara Anlamlı Ziyaret

Down sendromlu çocuklar Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret ederek, futbolcularla tanışma fırsatı buldu. Bafra Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde düzenlediği etkinlikle, bu özel günün anlamını artırmayı hedefledi.

Bafra'daki down sendromlu çocuklar için organize edilen etkinlikte, çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı. Belediye, çocukları Samsunspor Tesisleri'ne götürerek futbolcu yıldızlarla buluşmalarını sağladı.

Etkinlik kapsamında, çocuklar futbolcularla sohbet ederken, antrenmanlarını da yakından izleme şansı buldular. Bununla birlikte, futbolcular, onlara Samsunspor atkısı hediye ederek sevgi ve mutluluk paylaştı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, "Sevgi ve anlayışla hayata değer katmaya, özel gereksinimli çocuklarımızın her alanda destekçisi olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız futbolcularımız ile tanışarak keyifli bir gün geçirdi ve ailelerine moral oldu. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değer. Baframızda çocuklarımızın ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, destek olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi.

Etkinliğe katılan aileler de Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a ve Samsunspor ekibine teşekkür ederek, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptılar.

Samsun'un Bafra Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde, çocuklar ve aileleri için etkinlik düzenledi. Belediye, Bafra'daki Down sendromlu çocukları Samsunspor Tesisleri'ne götürdü. Etkinlik kapsamında çocuklar, Samsunsporlu futbolcularla tanıştı, onlarla sohbet etti.

Samsun'un Bafra Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde, çocuklar ve aileleri için etkinlik düzenledi. Belediye, Bafra'daki Down sendromlu çocukları Samsunspor Tesisleri'ne götürdü. Etkinlik kapsamında çocuklar, Samsunsporlu futbolcularla tanıştı, onlarla sohbet etti.