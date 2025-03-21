Down Sendromlu Ege Han, Ankara Üniversitesi'nde Bir Günlüğüne Rektör Oldu

Ege Han Sınav, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde temsilî olarak Ankara Üniversitesi'nin rektörlüğünü üstlendi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:52
Down Sendromlu Ege Han, Ankara Üniversitesi'nde Bir Günlüğüne Rektör Oldu

Down Sendromlu Ege Han Sınav, Ankara Üniversitesi Rektörü Oldu

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Down sendromlu Ege Han Sınav, Ankara Üniversitesi'nde bir günlüğüne rektör oldu. Bu özel etkinlik, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan Destek

Etkinlikte konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sınav'a rektörlük görevini devretmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ünüvar, "Onun yönetiminde Ankara Üniversitesi'nin iyilik potansiyelinin daha da yukarı çıkacağına inanıyorum. Görevimi büyük gönül rahatlığıyla Sayın Ege Han Sınav'a devredeceğim," dedi.

Kültürel Etkinlik Talepleri

Rektörlük koltuğuna oturan Ege Han Sınav, bu deneyimin çok keyifli olduğunu belirterek, üniversitede çeşitli isteklerde bulundu. "Madem oturdum, dileklerimi söyleyeyim. Üniversite salonlarından biri sinema salonu olsun. Sinemalar pahalı. Üniversitede kültürel etkinlikler artsın. Konserler, tiyatrolar, müzik ve sanat kursları olsun. Harika bir ekip olan Hukuk Fakültesi Taşın Altındaki Eller çok desteklensin. Öğrenciler mutlaka sosyal sorumluluk projelerine katılsın," diye konuştu.

Prof. Dr. Ünüvar, Sınav'ın taleplerini not alarak, rektör yardımcılarını tanıttı ve Sınav'a üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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