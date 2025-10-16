Down Sendromlu Eren Altuntaş'ın Askerlik Hayali Darıca'da Gerçekleşti

Kocaeli'de 21 yaşındaki Down sendromlu Eren Altuntaş'ın askerlik hayali, Darıca Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik ve Gebze Jandarma Komutanlığı'ndaki temsili görevle bir günlüğüne gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:24
Bir günlük törenle hayali yaşatıldı

Kocaeli'de asker olma hayali kuran 21 yaşındaki Eren Altuntaş'ın arzusu, Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir etkinlikle bir günlüğüne hayata geçirildi.

Etkinlik, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nin restoranında gerçekleştirildi. Organizasyonda Altuntaş, temsili jandarma üniformasıyla katılarak şarkı ve türküler eşliğinde gönlünce oynadı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Altuntaş'ın aynı zamanda çalışma arkadaşı olduğunu vurguladı. Bıyık, "Özel bir bireyimiz. Onun hayallerini gerçekleştirmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından Altuntaş, Gebze Jandarma Komutanlığı'na giderek bir günlüğüne temsili askerlik yaptı ve bu anlamlı günü tamamladı.

