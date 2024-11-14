Down Sendromlu Hüseyin'in Yüzü Güreşle Gülüyor

Kastamonu'da Güreşle Gülümseyen Hüseyin

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, down sendromlu Hüseyin Yılmaz'ın yaşamı güreşle değişti. İki yıl önce ağabeyi Ufuk Yılmaz, güreşe başlayınca, Hüseyin de bu spora merak sardı. Güreş antrenörü Hakkı Karabakal, Hüseyin'in isteklerini duyarak onu antrenmanlara davet etti.

Ağabeyin Destanı

Ufuk Yılmaz, 16 yaşındaki kardeşi Hüseyin için azami fedakarlık gösteriyor. Haftanın üç günü, Hanönü'den yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşköprü ilçesine giderek birlikte antrenman yapıyorlar. Ufuk, kardeşinin mutluluğunun kendisini howlayarak abilik görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. "Beni gururlandırıyor. Kardeşimi böyle aktivitelere sokmak benim için ayrı bir güzellik," diyor Ufuk Yılmaz.

Sosyalleşmenin Önemi

Hüseyin'in güreşteki başarıları sadece öz güvenini artırmakla kalmadı, aynı zamanda sosyalleşmesine de katkı sağladı. Antrenör Hakkı Karabakal ise, "Hüseyin'i sosyalleştirmek için antrenmanlara aldım, birlikte nice başarılar elde ettik. Onun mutluluğu her şeye bedel," şeklinde konuştu. Antrenman sonrası Hüseyin'in Karabakal'a olan sevgisini ve saygısını ise "Maçtan sonra elimi öptü, o her şeye bedeldi," diyerek ifade etti.

Gelecekteki Hedefler

Kastamonu'daki okullar arasında birçok başarıya imza atan Hüseyin, ulusal düzeyde de ismini duyurmak istiyor. Antrenör Karabakal, kendisine yardımcı olmanın yanı sıra, Hüseyin’in diğer spor branşlarına yönlendirilmesine de destek vermeyi düşünmekte. Bu süreçte, birlikte başarılar elde etmek için gerekli adımları atacaklarını belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.