Down Sendromlu İki Genç Askerlik Hayaline Kavuştu

Gaziantep İslahiye'de Özel Bir An

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, down sendromlu iki genç için unutulmaz bir gün yaşandı. 16 yaşındaki Bedirhan Kaya ve 22 yaşındaki Mehmet Kuş, asker olma hayallerini gerçekleştirmek için Kaymakam Mehmet Soylu'nun desteğini aldı.

Ailelerin İsteği Üzerine Gerçekleşen Askerlik Hayali

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Bedirhan ve Serinevler Mahallesi'ndeki Mehmet, asker olma isteklerini aileleriyle paylaştı. Gençlerin babaları Hüseyin Kaya ve Şehmus Kuş, bu anlamlı hayalin gerçekleşmesi için Kaymakam Soylu'dan yardım talep etti.

Kına Merasimi ve Temsili Askerlik Töreni

Aileleri tarafından düzenlenen kına merasiminin ardından, gençler evlerinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada üniforma giyerek temsili askerlik yaptılar. Yemin törenine, Kaymakam Soylu’nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, askeri personel ve aileler katıldı.

Belgeleriyle Birlikte Unutulmaz Anlar

Kaymakam Soylu, gençlere askerlik hizmeti anısına belgelerini takdim ederek, bu özel anı daha da anlamlı kıldı. Bu güzel etkinlik, gençlerin ve ailelerinin yüzlerinde büyük bir gülümseme oluşturdu.