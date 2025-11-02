Down Sendromlu Kayra, 6 Yıldır Yüzmede Umutla İlerliyor

Tekirdağ'da yaşayan 13 yaşındaki Down sendromlu Kayra Karabulut, 6 yıldır yüzme ile fiziksel ve sosyal gelişim sağlıyor; ailesi ve antrenörü onu yarışmalara hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:50
Tekirdağ'da yaşayan 13 yaşındaki Down sendromlu Kayra Karabulut, 6 yıl önce başladığı yüzme sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

Yüzme ile tanışma ve gelişim

Kayra, 6 yıl önce ailesiyle yaşadığı Kayseri'de kursa giderek yüzmeyle tanıştı. Yüzmeyi öğrenen Kayra, zamanla kendini geliştirdi. Ailesinin Tekirdağ'a taşınmasının ardından İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.

Ailenin hedefi: yarışmalara katılım

Anne Demet Karabulut, AA muhabirine, oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini söyledi. Karabulut, "Aslında böyle ciddi bir planımız yoktu ilk başlarda. Baktık çocuklarla ilgili yarışlar var, bazı turnuvalara katılıyorlar, ülkemizi temsil ediyorlar. Acaba olur mu diye bir umutlandık. Ondan sonra Anıl hocayla çalışmaya başladık." dedi.

Karabulut, oğlunun yüzmeyle önemli kazanımlar elde ettiğini ve yarışmalara katılmasının kendilerini çok mutlu edeceğini vurguladı. "Yüzmeyle fiziksel olarak daha iyi gelişti. Daha az hastalanıyor, küçükken daha sık hastalanıyordu. Bunu ben biraz da spora bağlıyorum açıkçası. Yarışmalara katılmasını hedefliyoruz. Umudumuz var ve bu umudun peşinden koşuyoruz. Oğlumuzu destekliyoruz. Yüzme sağlık, sosyal gelişim ve öz güven açısından özel çocuklar için çok önemli." diye konuştu.

Antrenörün değerlendirmesi

Antrenör Anıl Bulut, Kayra ile yeni çalışmaya başladıklarını ve sporcunun gayet başarılı olduğunu söyleyerek, "Kayra, haftanın iki günü geliyor, bazen üç gün de olabiliyor. Amacımız onu yarışmalarda en iyi yerlerde görmek. Başarılı olacağına gerçekten tüm kalbimle inanıyorum. Yüzmeyle çocuklarda büyük değişiklikler oluyor. Özellikle velilere sesleniyorum. Çocukları evde tutmayalım. Yüzme, çocukların sosyalleşmesi açısından çok iyi oluyor. Konuşmayan çocuklar konuşmaya başlıyor. Sosyal açıdan çok iyi yerlere gelebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: MESUT KARADUMAN

