DP Genel Başkanı Uysal'dan 79. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

DP Genel Başkanı Uysal'ın 79. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 79. kuruluş yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Uysal, "Doğruluğu ispat edilmiş bir çizgi olarak partimiz, bugüne ışık tutan geçmişiyle 79 yıldır aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Demokrasi ve Adalet Talebi

Uysal, bugünün yalnızca bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümü değil, Türk siyasetinde ve kamusal hayatında "demokrasi" ile "adalet" talebinin kurumsallaştığı gün olduğunu vurguladı.

Kronik Sorunların Çözümü

Türkiye’nin kronik hale gelmiş bazı sorunları olduğunu belirten Uysal, bu sorunların çözümünün eşit vatandaşlık hukuku ile mümkün olduğunu ifade etti. Uysal, "Bu sorunlar, hiçbir bireyin ya da kolektif yapının aidiyet, mensubiyet ve illiyetini istismara maruz bırakmayacak şekilde ortadan kaldırılabilir," dedi.

Geçmişin Referansı ile İleriye Dönük Hedefler

Mesajında, "Geçmişin referansıyla Türkiye'yi refah üreten bir ülke haline getirmeye kabiliyettir. Bu bilinç, inanç ve cesaretle yolumuza devam edeceğiz," diyen Uysal, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere DP'nin kurucu Genel Başkanı Celal Bayar, eski DP Genel Başkanı Adnan Menderes, bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu ile eski cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'i rahmet ve saygıyla andı.