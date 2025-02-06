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DP'li Altıntaş'tan Deprem Tedbirlerine Vurgu: Bilim ve İlmi Yöntemler Önemli

DP'li Altıntaş, depremlere karşı bilimsel tedbirlerin şart olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığına eleştiride bulundu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:34
DP'li Altıntaş'tan Deprem Tedbirlerine Vurgu: Bilim ve İlmi Yöntemler Önemli

DP'li Altıntaş: Bilimsel Tedbirler Olmazsa Olmaz

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, depremlere ilişkin alınacak önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünü hatırlatarak, yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Tedbir Almanın Önemi

Altıntaş, depremlere karşı gereken önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Ne yaparsanız yapın, tedbir almak zorundasınız. Tedbiri, ilmin ve bilimin size gösterdiği yolla alacaksınız." dedi. Depreme ilişkin geleneksel söylemlere eleştiride bulunan Altıntaş, bu tür ifadelerin gerekli tedbirler alınmadığı sürece hiçbir anlam taşımadığını vurguladı.

Alt Yapı Yatırımları ve İhtiyaçlar

DP'li vekil, bölgedeki altyapının, okulların ve hastanelerin acilen tamamlanması gerektiğini ifade etti. Altıntaş, "Böyle çok önemli bir bölgenin, fevkalade önemli şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için, diğer bölgelere yapılan yatırımları durdurarak, bu bölgelerin yarasını sarıp, insanları yeniden hayata kavuşturmak gerekmektedir." diyerek iki yıldır hala 600 bin kişinin çadırda yaşamasının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

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