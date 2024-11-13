DP'li Altıntaş: Tarıma Yönelik Teşvikler Yetersiz

DP'li Altıntaş, Tarıma Yönelik Eleştirilerini Sürdürüyor

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki tarıma yapılan teşviklerin yetersiz ve doğru kullanılmadığını ifade etti.

Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Sorunları

Altıntaş, Türkiye'de tarım sektörünün batma sinyalleri verdiğini belirterek, “Para kazanamadığı için çiftçi mesleğini sürdüremiyor.” dedi. Tarımda çalışan ailelerin sosyal güvenlik sorunlarına dikkat çekti. İki kişilik bir ailenin aylık sosyal güvenlik priminin 14 bin lira olduğunu söyleyen Altıntaş, “Bu rakam 12 aya uygulandığında yaklaşık 170 bin lira'yı buluyor. Bu miktar çiftçi ailesi için oldukça yüksek.” sözlerine yer verdi.

Teşviklerin Dağıtımına Dair Eleştiriler

Teşviklerin parça parça verilmesinin yanlış olduğunu belirten Altıntaş, “Hayvancılığa verilen teşviklerin tamamı süte verilse, süt fiyatlarında bir düşüş meydana geldiğinde üretici ineğini kestirmeyerek oradaki gelirle üretimine devam edebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Özelleştirilen Gübre Fabrikaları

Tarım girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla özelleştirilen gübre fabrikalarının tekrar kamu eliyle işletilmesini öneren Altıntaş, aşı, hayvan serumu, ilaç gibi temel üretim unsurlarının yerli ve milli imkanlarla üretilebilecek teknik kadronun mevcut olduğunu sözlerine ekledi. Bazı laboratuvarların harabe durumda olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.