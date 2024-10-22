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DP'li Haydar Altıntaş'tan Anayasa Değişikliği ve Açılım Sürecine Tepki

Demokrat Parti'li Haydar Altıntaş, açılım süreci ve anayasa değişikliğine karşı olduklarını ilan etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:45
DP'li Haydar Altıntaş'tan Anayasa Değişikliği ve Açılım Sürecine Tepki

DP'li Haydar Altıntaş'tan Açılım Sürecine Eleştiri

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, hükümetin uygulamakta olduğu açılım sürecine ve talep edilen anayasa değişikliğine karşı olduklarını duyurdu. Altıntaş, "Bu milletin hayrına olmayacağı gerekçesiyle karşı çıkacağız" şeklinde konuştu.

Meclis'te Basın Toplantısı Düzenlendi

Altıntaş, düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki Grup Toplantısı sırasında söylediği sözleri değerlendirdi. Bahçeli’nin, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEPARTİ Grup Toplantısı'nda konuşsun" açıklamalarını büyük bir hayretle izlediğini belirtti.

Yeni Açılım Süreci Uyarısı

Altıntaş, 2015 yılında sona erdiği düşünülen çözüm sürecinin yeniden gündeme getirildiğine dikkat çekerek, "Birçok siyasi partinin bu açılım sürecinde yer alacağını beyan etmeleri akıllara zarar bir durumdur" ifade etti. "İnsanlar, geçmişteki hatalardan ders almalı" diyen Altıntaş, aynı hataları tekrar etmenin mantıksız olduğunu vurguladı.

Anayasa Değişikliğine Karşı Direniş

Anayasa değişikliği Meclis'ten geçse bile referanduma sunulması durumunda milletin doğru bilgilendirileceğine inandığını ifade eden Altıntaş, "Federal devleti düşünmek akıl karı değildir" dedi. Ayrıca, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa'nın ilk 3 maddesine ilişkin yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Sonuç olarak, Altıntaş Türkiye'nin bayrağını, bağımsızlığını ve millet olma hakkını korumak için kararlılıkla karşı duracaklarını belirtti.

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