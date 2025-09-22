DPÜ Akademik Yılı 'İlk Dersim Filistin' Temasıyla Açıldı

DPÜ 2025-2026 Akademik Yılı "İlk Dersim Filistin" Temasıyla Açıldı

Açılış Programı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 2025-2026 akademik yılını "İlk Dersim Filistin" temasıyla başlattı. DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda "Filistin Türkiye'nin Neyi Olur?" konusu ele alındı.

Kızıltoprak'ın Değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, programda yaptığı konuşmada Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir sorun olmadığını, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi. Kızıltoprak, Filistin ve Kudüs'ün tarihi sürecine ilişkin bilgi vererek Türkiye'nin bu konuda tarihi ve ahlaki bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Kızıltoprak, Filistin davasına kayıtsız kalmanın, kendi değerine kayıtsız kalmak anlamına geldiğini ifade etti.

Emanname ve Uluslararası Boyut

Rektör Kızıltoprak, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiği ve Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Patrik Sophronios'a verilen emannamede yazılı tabloya değindi. Kızıltoprak, bu belgenin İslam tarihi, siyaset ve uluslararası hukuk açısından önemine dikkat çekti.

Kızıltoprak konuşmasında, Patriğin bu belgeyi neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirdiğine dair değerlendirmelerde bulunarak şu noktaları aktardı: "Biliyor ki bu mevcut Netanyahu rejimi kaldığı müddetçe Hristiyanların yaşama hakkı yok. Yaşam hakkını, kendi dinini, ibadetini özgürce yapmak için bir makama ihtiyaç duyuyoruz... Cumhurbaşkanı'mıza geliyor. O da biliyor ki gerçekten Hazreti Ömer'in adaletini sağlayan Türklerdir."

Kızıltoprak, ayrıca Osmanlı ve Türk tarihinde antisemitizm ya da Yahudi düşmanlığına yer olmadığını belirterek, kültür ve medeniyetlerinde haksızlığa ve katliama karşı dik bir duruş bulunduğunu söyledi.

Kızıltoprak, Giannopoulos'un emannameyi getirerek dünyaya "Kudüs'te bir haksızlık var. Kudüs'te bir katliam var. Bu katliamdan dönüş elzemdir. Bunu yapacak bir makam vardır. O da İstanbul, onu yapacak bir lider var, o da Türklerin lideridir." mesajını verdiğini aktardı.

Katılımcılar

Programa rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.