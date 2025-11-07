DPÜ'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Hamza Üstünkaya için Anma Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına sahip olan ve geçen hafta yaşamını yitiren çini sanatçısı Hamza Üstünkaya için anma töreni gerçekleştirildi.

Törene katılımcılar

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma törenine Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Yalçın ve Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, Genel Sekreter Yusuf Çetin, Hamza Üstünkaya’nın yakınları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Program akışı

Programda Hamza Üstünkaya’nın yaşam öyküsü anlatıldı, hakkında hazırlanan video gösterildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Törende Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kazım Uysal, Mazhar Akalınoğlu, Mustafa Kıratlı, Adil Özkan, Gökhan Akça ve Gülseren Üstünkaya Öztuğcu birer konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın konuşması

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Bugün burada bir ustayı değil, bir çağın kapanışını uğurlamak için toplandık. Hamza Üstünkaya, 1 Kasım 2025’te Kütahya’nın toprağına geri döndü. Ama biliniz ki o aslında hiç gitmedi. Çünkü o çiniye öylesine bir ruh üfledi ki, her bir fırın ateşinde onun nefesi, her bir kubbede onun duası, her bir motifte onun gözyaşı ve gülüşü sonsuza dek yaşayacak. Çini, bizim medeniyetimizde yalnızca bir süs değildir. Bir ayet, bir dua, bir aşk mektubudur. Caminin mihrabında ’Ya Hak’ diye fısıldayan mavi, türbenin kubbesinde açan lale, sarayın duvarında uçan rumi, bunlar insanı güzellikle hakikate taşıyan merdivenlerdir. Hamza usta bu merdivenin her basamağına kendi ruhundan bir parça koydu" dedi.

Rektör Kızıltoprak, "Düşünün 8 binden fazla desen, 8 binden fazla kez ’Bismillah’ dedi. 8 binden fazla kez toprağı sevdi. 8 binden fazla kez ’Allah’ım, bu renk senin rızan için olsun’ diye fırına verdi. Ve hiçbiri birbiriyle aynı değildi. Çünkü o Allah’ın her kuluna ayrı bir yüz, her çiçeğe ayrı bir koku verdiği gibi her çiniye ayrı bir hikmet, ayrı bir nefes verdi. Kütahya’nın dar sokaklarında babası Mehmet Usta’nın atölyesinde büyüdü. Okul defteri yerine çini levhalarını, kalem yerine fırçayı, silgi yerine sabrı seçti. Çamurun kokusu onun ilk oyuncağı, sırın parlaklığı ilk ışığıydı. Çocuk yaşta atölyeye adım attığında belki de kaderini değil, bizim kaderimizi çizmişti. O, mirası devralmakla yetinmedi, onu yeniden doğurdu. Geçmişin zarafetini geleceğin diliyle konuşturdu. Toprağa can, renge anlam, sanata ölümsüzlük kattı. Ve en güzelini yaptı. Bu ateşi başkalarına da aktardı. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Her biri onun elinden tutmuş birer ışık. Bugün o ışıklar, onun yokluğunda bile Kütahya’nın her köşesini aydınlatıyor. Hamza usta gitti ama çinileri konuşuyor. Bir lale açtığında onun gülüşü açılıyor. Bir rumi kıvrıldığında onun kalbi kıvrılıyor. Bir mavi parladığında onun gözlerindeki o derin Kütahya mavisi parlıyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Kızıltoprak, "Şimdi bize düşen onun bıraktığı fırçayı yere düşürmemek" diyerek, "Onun ’Bismillah’ dediği her desene sahip çıkmak. Onun sabrını, onun aşkını, onun Kütahya’sını yaşatmak. Ey Hamza usta sen toprağa döndün ama senin çinilerin gökyüzünde. Sen sustun ama desenlerin hâlâ dua okuyor. Elveda demiyoruz. Çünkü sen her fırın açıldığında, her çini parladığında bir kez daha aramıza dönüyorsun. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet, çinilerin ebediyete nakşolsun" dedi.

Atölye ziyareti ve mevlit

Törenin ardından katılımcılar kütüphane binası içinde Hamza Üstünkaya’nın çalışmalarını yürüttüğü ve kendi adı verilen Çini Tasarım ve Uygulama Atölyesini ziyaret etti. Anma programı kapsamında DPÜ Vakıf Camii’nde Hamza Üstünkaya için mevlit okunarak, helva dağıtıldı.

