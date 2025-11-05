Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi

Yozgatlı Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında Vefa

“Yozgatlı Bir Münevver” kitabı törenle takdim edildi

Yozgat’ın yetiştirdiği ilim ve siyaset adamlarından Dr. Ali Şakir Ergin için düzenlenen vefa programında, Ergin’e doğumunun 88’nci yılında adına yazılan kitap hediye edildi.

Programa eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu başta olmak üzere siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda isim katıldı. Konuşmacılar, Dr. Ergin’in siyaset, akademi ve kültür alanlarına sağladığı katkılar ile entelektüel kimliğini öne çıkardı.

Programın en anlamlı anlarından biri, Dr. Ergin’in hayatını ve eserlerini konu alan 'Yozgatlı Bir Münevver' adlı kitabın katılımcılara ve kendisine takdim edilmesi oldu. Kitap, Dr. Ergin’in yaşam öyküsünü, fikirlerini ve kültürel çalışmalarını detaylı şekilde ele alıyor.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve konuşmacılar, Dr. Ergin ile olan dostluklarını ve ortak çalışmalarını anlatarak, onun Türk fikir hayatı ve siyasetine yaptığı katkıların önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, bu vefanın taşıdığı değeri vurguladı.

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

