Dr. Enes Eminoğlu, ÜNİDES ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ÜNİDES Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle buluştu ve projenin hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:40
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ÜNİDES Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyaret ve görüşmeler

Dr. Eminoğlu, bir dizi program çerçevesinde üniversiteyi ziyaret etti. İlk olarak rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile görüştü. Ardından, Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi Projesi (ÜNİDES) kapsamında öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi. Programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Üniversite Genel Sekreteri Muhammet Büyük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ÜNİDES'in hedefleri

Dr. Eminoğlu, buluşmada ÜNİDES Projesinin gençlerin kişisel gelişimini, sosyal sorumluluk bilincini ve gönüllülük faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçladığını anlattı. Projenin, öğrencilerin üniversite yaşamlarını daha aktif ve üretken bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağladığını ve toplumsal faydayı önceleyen bir perspektif sunduğunu vurguladı.

Soru-cevap ve kapanış

Toplantı, öğrencilerin sorularının cevaplanması ve topluluk temsilcilerinin görüşlerini paylaşmasıyla sona erdi.

