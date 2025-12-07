Dr. Eser Şenkul UMKE Ekibiyle Buluştu: Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Ziyareti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Efeler 1 Nolu UMKE İstasyonu'nu ziyaret etti ve ekiplerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:12
Dr. Eser Şenkul, UMKE ekibiyle sahada buluştu

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde Efeler 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri UMKE İstasyonunu ziyaret ederek sahada görev yapan personelle bir araya geldi.

Ziyarette UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Şenkul, istasyonda bulunan UMKE afet envanterini yerinde inceledi.

Teşekkür ve vurgular

Afet ve acil durumlarda görev yapan personelin büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayarak tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

Katılımcılar

Buluşmaya Sağlık Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcısı ile Acil Sağlık ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanları da eşlik etti.

