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Dr. Fauci, Batı Nil Virüsü Nedeniyle Hastanede Tedavi Oldu

Dr. Anthony Fauci, Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldı, iyileşme süreci evinde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:46
Dr. Fauci, Batı Nil Virüsü Nedeniyle Hastanede Tedavi Oldu

Dr. Anthony Fauci'nin Batı Nil Virüsü Tedavisi

Kovid-19 döneminin bilinen yüzü, eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Batı Nil virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fauci'nin sağlık durumu ile ilgili son gelişmelere göre, kendisi hastanede 6 gün kalmasının ardından evine döndü ve iyileşme sürecine devam ediyor.

Söz konusu Virüsü Nedir?

Batı Nil virüsü, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. İlk kez 1937'de Uganda'nın Batı Nil bölgesinde görülen bu virüs, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için daha yüksek risk taşımaktadır.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, virüsün ülkeye ilk kez 1999 yılında girdiğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl, ABD'de 1800'den fazla kişi Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılırken, 182 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Fauci ve Kovid-19 Salgını

83 yaşındaki Dr. Fauci, 2022'de emekli olmadan önce yaklaşık 40 yıl boyunca ABD'nin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nü yönetmiştir. Kovid-19 salgını sırasında üstlendiği rol, özellikle Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından tartışmalara yol açmış ve kendisine birçok siyasi saldırı yöneltilmiştir. 2024 Haziran ayında Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda, Cumhiriyetçi temsilcilerin, virüsün kökenlerinin örtbas edildiği yönündeki iddialarını şiddetle reddetti.

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